Serie C girone C, Viterbese-Virtus Francavilla: la probabile formazione dei biancazzurri

Serie C Girone C

Per la Virtus Francavilla quella di oggi pomeriggio contro la Viterbese (allo stadio Rocchi, ore 17:30) è l'ultima opportunità per conquistare un posto per i prossimi playoff. In ogni caso ai biancazzurri non basterà soltanto vincere, molto dipenderà da cosa faranno le altre squadre che ambiscono a disputare la postseason; la Virtus è reduce da tre sconfitte consecutive, urge dunque rialzarsi per continuare a sperare.

Gli uomini guidati da Antonio Calabro scenderanno in campo con il 3-4-3. Avella potrebbe tornare titolare in porta, protetto dalla difesa composta da Minelli, Idda e Caporale; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Cisco e Pierno, mentre in mezzo Risolo partirà dal primo minuto al fianco di Macca. Davanti Murilo riprenderà il suo posto nel tridente assieme a Maiorino e a Patierno che rivestirà il ruolo di centravanti.

Viterbese-Virtus Francavilla, la probabile formazione dei biancazzurri

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Minelli, Idda, Caporale; Cisco, Macca, Risolo, Pierno; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.