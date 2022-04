Virtus Francavilla a Castellammare di Stabia per ripetere l'impresa di tre anni fa

Serie C Girone C

Obiettivo quinto posto per la Virtus Francavilla, che domenica 24 aprile, allo stadio Menti (ore 17:30), dovrà battere la Juve Stabia o portare a casa lo stesso risultato della sfida Monopoli-Fidelis Andria per conquistare il quinto posto e avere l'opportunità di disputare i primi due turni dei playoff alla Nuovarredo Arena. Una sfida importante per i biancazzurri, alla ricerca di una vittoria che manca da otto partite che darebbe alla squadra un slancio morale importante in vista della post-season.

Tra le mura dello stadio campano la Virtus Francavilla, in precedenza, ha strappato una storica vittoria, che arrivò nell'ultima giornata della stagione 2018/2019. 2-1 il risultato finale, maturato grazie all'uno-due confezionato da Francesco Puntoriere e Stefano Pino (reti al 14' e al 16'); di Luigi Viola, su calcio di rigore al 20', il gol dei padroni di casa.