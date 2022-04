La Juve Stabia rifila un poker alla Virtus Francavilla: biancazzurri sesti, al primo turno dei playoff c'è il Monterosi

Serie C Girone C

Si è chiusa con un ko pesante la regular season della Virtus Francavilla, battuta per 4-0 dalla Juve Stabia. I biancazzurri dunque non si sbloccano (la vittoria manca da nove partite) e scivolano al sesto posto in classifica a quota 56 punti venendo scavalcati dal Monopoli, vittorioso per 2-1 sulla Fidelis Andria. Sugli scudi l'attaccante Stoppa, autore di una doppietta con reti al 18' e al 62'; di Erradi all'82' e Caldore al 92' le altre marcature. Gli uomini guidati da Roberto Taurino ora dovranno concentrarsi sui playoff: sarà il Monterosi la squadra da affrontare nel primo turno in programma il primo maggio, alla Nuovarredo Arena.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Juve Stabia-Virtus Francavilla Calcio 4-0

Reti: 18’pt, 17’st Stoppa, 37’st Erradi, 47’st Caldore (JS)

Juve Stabia: Dini, Donati (45’st Picardi), Troest, Caldore, Panico, Davì, Schiavi (42’st Squizzato), Dell’Orfanello (33’st Erradi), De Silvestro (42’st Della Pietra), Stoppa, Guarracino (34’st Evacuo). A disp: Russo, Pozzer, Peluso, Cinaglia, Esposito, Ceccarelli, Maglione. All. Novellino

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Miceli, Maiorino (28’st Enyan), Carella, Patierno, Delvino, Franco, Caporale (33’st Feltrin), Pierno, Ventola (43’st De Maria), Toscano. A disp: Cassano, Idda, Gianfreda, Prezioso, Padovano, Rizzo, Poletì, Demirdjian. All. Taurino

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia (Nicola Tinello di Rovigo-Costin Del Santo Spataru di Siena-Marco Menozzi di Treviso)

Note: Ammoniti: Schiavi (JS) Miceli, Delvino, Feltrin (VF)

Recupero: 0’pt, 2’st