Serie C, la Virtus viene stoppata dal Potenza: finisce 1-0 alla Nuovarredo Arena

Serie C Girone C

Arriva una sconfitta prima della sosta invernale per la Virtus Francavilla, che alla Nuovarredo Arena ha incassato un 1-0 per mano del Potenza: si tratta del secondo ko di fila per i biancazzurri, il decimo in totale in una sfida cruciale per il discorso salvezza.

A decidere il match è stato il difensore Sbraga al 43'. La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 17 punti, e al ritorno in campo il 6 gennaio 2024 affronterà in trasferta il Picerno.

Virtus Francavilla-Potenza, il tabellino

Reti: 43’pt Sbraga (VF)

Virtus Francavilla Calcio: Forte, De Marino, Monteagudo, Biondi, Di Marco, Artistico, Polidori, Carella (24’st Nicoli), Risolo (11’st Macca), Accardi, Giovinco (37’st Zuppel). A disp: Carretta, Lucatelli, Lo Duca, Vantaggiato, Vapore, Enyan, Cardoselli, Fekete, Fornito, Latagliata. All. Occhiuzzi

Potenza: Alastra, Maddaloni (16’st Verrengia), Armini, Steffè (43’st Pisapia), Caturano, Di Grazia (26’st Gagliano), Sbraga, Laaribi, Volpe, Candellori, Hadziosmanovic (1’st Gyamfi). A disp: Gasparini, Iacovino, Monaco, Prezioso, Pace, Hristov, Saporiti, Asencio. All. De Giorgio

Arbitro: Sig. Giorgio Bozzetto di Bergamo (Maurizio Barbiero di Campobasso-Bruno Galigani di Sondrio-Martina Molinaro di Lamezia Terme)

Note: Ammoniti: Risolo, Monteagudo, Macca (VF) Di Grazia, Alastra, Candellori (PO)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla

Recupero: 1’pt, 5’st