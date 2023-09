Serie C, le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Picerno

Serie C Girone C

Sarà il Picerno, una delle squadre più sorprendenti della passata stagione, ad aprire il campionato 2023/2024 della Virtus Francavilla. Stasera, alle 20:45, andrà in scena la prima gara alla Nuovarredo Arena, che segnerà inoltre il debutto sulla panchina biancazzurra di Alberto Villa: profondamente rivoluzionata dal mercato estivo, la Virtus Francavilla cercherà di partire con il piede giusto in modo da prepararsi per le prossime partite, nelle quali affrontera Benevento, Crotone e Foggia. I lucani furono gli avversari dell'ultima gara casalinga della scorsa stagione, ed ebbero la meglio per 1-0.

Villa dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2. Forte tra i pali, protetto dalla retroguardia composta da Accardi, Gavazzi e Monteagudo; sulle corsie esterne, a destra e a sinistra, pronti Carella e e Nicoli, mentre in cabina di regia ci sarà Fornito: l'ex Gelbison sarà coadiuvatto da Risolo e Macca. La coppia d'attacco è quella testata a lungo nel precampionato, ossia Artistico-Polidori.

4-2-3-1 consolidato invece per gli uomini guidati da Emilio Longo. Summa in porta, Paglia e Guerra come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra) andranno a formare la linea difensiva assieme ai centrali Gilli e Garcia; De Ciacio e De Cristofaro in mediana, sulla trequarti presente l'ex di turno Maiorino supportato dagli esterni Graziani ed Esposito. Murano unica punta.

Virtus Francavilla-Picerno, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Risolo, Fornito, Macca, Nicoli; Artistico, Polidori. All. Villa.

PICERNO (4-2-3-1) Summa; Pagliai, Gilli, Garcia, Guerra; De Ciancio, De Cristofaro; Graziani, Maiorino, Esposito; Murano. All. Longo