Virtus Francavilla a caccia del sesto risultato utile consecutivo contro il Sorrento

Serie C Girone C

Crocevia importante per la Virtus Francavilla, che oggi pomeriggio ospiterà il Sorrento alla Nuovarredo Arena con l'obiettivo di infilare il sesto risultato utile consecutivo prima di afforntare al meglio le trasferte di Monopoli e Latina. Calcio d'inizio fissato per le ore 16:15.

I biancazzurri nell'ultimo turno hanno ottenuto il primo successo in trasferta, riuscendo ad imporsi sulla Turris per 3-1; per quanto riguarda i campani invece nello scorso weekend è arrivato il primo successo in campionato, con il risultato di 1-0 ai danni del Messina. Si preannuncia una sfida non semplice, al netto della necessità dei rossoneri di risalire la classifica e alla loro capacità di attaccare sulle transizioni.

I padroni di casa saranno guidati da Francesco Cudazzo, il viceallenatore di Alberto Villa che sarà assente per squalifica. Previsto l'utilizzo del modulo 3-5-2. Forte in porta dietro alla linea difensiva formata da Accardi, Monteagudo e De Marino; sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, ci saranno Di Marco e Biondi mentre in mezzo Izzillo e Macca affiancheranno Risolo, che presidierà la cabina di regia. Davanti ancora spazio al collaudato tandem Giovinco-Artistico.

4-3-3 invece per gli uomini allenati da Vincenzo Maiuri. Marcone tra i pali, al centro della difesa presente Blondett e uno tra Fusco e Panelli, mentre i terzini saranno Todisco (a destra) e Loreto (a sinistra); a centrocampo agirà De Francesco con Cuccurullo e Vitale come interni. Ravasio infine troverà spazio come centravanti venendo supportato dagli esterni La Monica e Scala.

Virtus Francavilla-Sorrento, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco, Izzillo, Risolo, Macca, Biondi; Giovinco, Artistico. All. Cudazzo (Villa squalificato).

SORRENTO (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale; La Monica, Ravasio, Scala. All.Maiuri.