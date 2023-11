Virtus Francavilla all'esame Monterosi: biancazzurri a caccia della svolta

Serie C Girone C

Virtus Francavilla a caccia dei tre punti, che mancano ormai da sei partite. Oggi pomeriggio, allo stadio Bonolis di Teramo, i biancazzurri affronteranno il Monterosi in una sfida fondamentale per cercare di concludere al meglio il mese di novembre (calcio d'inizio alle ore 14:00). Reduce dalla sconfitta contro la Casertana per 3-2, la Virtus intende riprendere la marcia e allontanare le zone calde della classifica: nelle ultime settimane sono arrivati un pareggio e cinque ko, un bottino esiguo rispetto a quello che la squadra ha fatto vedere in campo.

Ad arbitrare la gara sarà Alfredo Iannello della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Macripo’ della sezione di Siena e Ionut Eusebiu Nechita della sezione di Lecco. Il quarto uomo sarà Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Irpino.

Come arriva il Monterosi

L'allenatore Roberto Taurino, grande ex della sfida, opterà probabilmente sul 3-5-2. Rigon in porta al posto dello squalificato Mastrantonio , dietro alla difesa occupata da Sini, Mbende e Piroli; a centrocampo, assieme a Parlati e Fantacci, potrebbe esserci Di Paolantonio (in ballottaggio con Altobelli), mentre le corsie esterne dovrebbero essere occupate da Bittante (a destra) e Frediani (a sinistra). Davanti pronta la coppia Palazzino-Vano.

Come arriva la Virtus Francavilla

Sarà ancora out Monteagudo, che dovrà scontare il secondo e ultimo turno di squalifica. Il tecnico Alberto Villa dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2: Forte in porta, protetto dalla retroguardia composta ancora una volta da Accardi, Yakubiv e De Marino; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, spazio a Carella e Nicoli mentre in mezzo potrebbe farcela Izzillo che così sarebbe affiancato da Biondi e Macca. In attacco si va verso la conferma della coppia Polidori-Artistico, con Giovinco pronto a subentrare a gara in corso.

Monterosi-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

MONTEROSI (3-5-2): Rigon; Sini, Mbende, Piroli; Bittante, Di Paolantonio, Parlati, Fantacci, Frediani; Palazzino, Vano. All.Taurino.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Yakubiv, De Marino; Carella, Biondi, Izzillo, Macca, Nicoli; Polidori, Artistico. All.Villa.