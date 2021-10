Virtus Francavilla, il viceallenatore Sportillo: "Speriamo di fare risultato, ci aspetta una partita tosta"

Serie C Girone C

A presentare il prossimo impegno della Virtus Francavilla in campionato è stato il viceallenatore Pietro Sportillo, che dovrà sostituire Roberto Taurino (che sconterà il secondo turno di squalifica) nel match sul campo della Paganese, in programma sabato 30 ottobre allo stadio Marcello Torre, alle ore 14:30. I biancazzurri vogliono cavalcare la scia positiva derivata dalla vittoria nel derby pugliese di domenica scorsa contro il Bari.

Sulla partita: "Contro il Bari abbiamo raccolto una vittoria prestigiosa, ma che abbiamo archiviato di già. Siamo concentrati sulla Paganese, una squadra che in casa a livello di numeri ha raccolto un buon bottino. Ci aspetta una gara dura, abbiamo sempre preparato tutto nei minimi dettagli. Se ci saranno indicazioni diverse da dare lo vedremo durante lo svolgimento della partita. Per me è un onore essere alla Virtus Francavilla come francavillese, la nostra è una macchina che va dove ognuno sa quello che deve fare. Speriamo di portare a casa un buon risultato".

Sulle condizioni della rosa: "Negli scorsi giorni Franco e Maiorino si sono aggregati al gruppo".

Sul momento della squadra: "Questa è stata una settimana come tutte le altre, non ci cambia una vittoria o una sconfitta nell'approccio durante la settimana. Siamo bravi a farci passare tutto subito".