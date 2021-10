Virtus Francavilla, tutto sulla prevendita dei biglietti per la gara contro la Paganese

Serie C Girone C

Rese note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti in vista della trasferta della Virtus Francavilla sul campo della Paganese di sabato 30 ottobre (allo stadio Marcello Torre, ore 14:30) e valevole per la dodicesima giornata di Serie C, Girone H.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

La Società “PAGANESE CALCIO 1926 SRL” rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore OSPITI (375 posti) dello stadio “Marcello Torre” di Pagani, per la gara di Campionato Lega Pro: PAGANESE – V. FRANCAVILLA, in programma Sabato 30/10/2021, alle ore 14:30, saranno disponibili fino alle ore 19:00 di venerdì 29/10/2021, senza l’obbligo di tessera del tifoso, ai sensi della normativa vigente.

I tagliandi del Settore Ospiti saranno in vendita al prezzo di € 10,00 + costi di prevendita, presso i punti vendita del circuito “GO2” sotto indicati:

-Tabaccheria Caracciolo Gabriele

Viale Trentino, 5 TARANTO

La stampa dell’avvenuto acquisto del ticket rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato al controllo accessi dell’impianto, insieme al documento d’Identità in corso di validità e “Green Pass”, relativo alla vaccinazione e/o guarigione da Covid e/o tampone negativo nelle 48h precedenti l’inizio della gara.

La Società “PAGANESE CALCIO 1926 SRL” comunica che è assolutamente sconsigliato recarsi a PAGANI senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.