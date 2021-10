Lo stadio Marcello Torre resta un tabù: la Virtus Francavilla perde 2-1 contro la Paganese

Dopo la vittoria nel derby contro il Bari, la Virtus Francavilla cede di musra alla Paganese nell'incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Lo stadio Marcello Torre resta così un tabù per i biancazzurri, visto che nelle precedenti cinque gare disputate in Campania hanno raccolto quattro pareggi e una sconfitta. I padroni di casa sbloccano la gara al 15' con Guadagni, che approfitta di una distrazione della retroguardia avversaria per battere Nobile; lo stesso attaccante classe 2001, va a raddoppiare sul finale del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo (42'). Nel secondo tempo la Virtus Francavilla alza i giri del motore per riaprire l'incontro trovando il gol al 58' grazie a Tchetchoua, al primo gol in campionato. Il forcing nel finale però non porta i frutti sperati: finisce 2-1, gli uomini guidati da Roberto Taurino restano fermi a quota 17 punti in classifica.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Paganese-Virtus Francavilla Calcio 2-1

Reti: 14’pt, 42’pt Guadagni (PA), 13’st Tchetchoua (VF)

Paganese: Paganese: Baiocco, Sbampato, Firenze, Tissone, Sussi, Manarelli, Zanini, Scanagatta, Guadagni, Iannone (22’st Vitiello), Zito. A disp: Pellecchia, Caruso, Viti, Perlingieri, Pica, Del Regno, Di Stasio, Campanile, Del Gesso, Di Palma, Caiazzo. All. Grassadonia

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Idda, Miceli, Carella (1’st Maiorino), Ekuban, Caporale, Pierno, Enyan (1’st Ingrosso), Ventola, Tchetchoua, Toscano (39’st Mastropietro). A disp: Milli, Cassano, Gianfreda, Delvino, Dacosta, Sarcinella. All. Sportillo

Arbitro: Marco Ricci di Firenze (Luca Testi di Livorno-Stefano Lenza di Firenze-Daniele Aronne di Roma 1)

Note: Ammoniti: Tissone (PA) Enyan, Caporale (VF)

Recupero: 0’pt, 5’st