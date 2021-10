Virtus Francavilla, Taurino: "Il Palermo è devastante in casa, le difficoltà ci devono esaltare"

Serie C Girone C

Un'altra formazione siciliana sul cammino della Virtus Francavilla. Mercoledì 20 ottobre, allo stadio Renzo Barbera, i biancazzurri affronteranno il Palermo nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie C, girone C. Calcio d'inizio alle ore 21:00. I pugliesi si affacciano alla trasferta dopo il pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Catania, col tecnico Roberto Taurino che ha presentato la sfida alla vigilia.

Sulla gara: "Incontreremo una squadra devastante tra le mura amiche, per noi sarà una gara impegnativa. Il Palermo in casa ha vinto 3 partite e raccolto un pareggio, poi bisogna anche contare la vittoria in Coppa Italia di Serie C. Purtroppo la sorte ci ha consegnato la trasferta più lunga nel turno infrasettimanale, ma le difficoltà devono esaltarci".

Sulla formazione da lanciare in campo: "Per me sono importanti le idee che si possono concretizzare al netto dei calciatori a disposizione. Si può giocare in mille modi diversi".

Sul campionato: "Quattro sono le squadre davanti a tutti per la qualità della rosa, poi tutte le altre hanno valori più o meno simili. Bisogna evidenziare il bel lavoro che finora ha svolto la Turris".