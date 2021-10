La Virtus Francavilla va ko a Palermo: nella ripresa decide Brunori (1-0)

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla cade allo stadio Renzo Barbera contro il Palermo, nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie C, girone C. I rosanero si impongono 1-0 al termine di una gara convulsa, dove gli ospiti hanno cercato di pungere alzando ulteriormente il baricentro dopo l'espulsione di Perrotta senza però riuscire a colpire. A decidere l'incontro è stato Brunori, al 58', che ha insaccato il pallone approfittando un errore difensivo avversario. Espulsi Perez e Nobile, più il tecnico Roberto Taurino per proteste: salteranno tutti il match col Bari oltre a Miceli ed Enyan, che erano diffidati. La Virtus Francavilla resta ferma a quota 14 punti in classifica.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Palermo-Virtus Francavilla Calcio 1-0

Reti: 13’st Brunori (PA)

Palermo: Pelagotti, Buttaro, Peretti (1’st Lancini), Perrotta, Doda, De Rose, Odjer, Valente (29’st Giron), Silipo (29’st Almici), Fella (37’pt Luperini), Soleri (11’st Brunori). A disp: Massolo, Marong, Mannina, Mauthe, Floriano, Corona. All. Filippi

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Ingrosso, Idda, Miceli, Perez, Mastropietro (17’st Enyan), Caporale, Pierno (37’st Magnavita), Prezioso (1’st Tchetchoua), Ventola (11’st Ekuban), Toscano (11’st Carella). A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Dacosta. All. Taurino

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa (Massimiliano Bonomo di Milano-Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata-Gianluca Grasso di Ariano Irpino)

Note: Ammoniti: De Rose, Giron (PA) Ventola, Mastropietro, Miceli, Enyan (VF) Espulsi: Perrotta (PA) Perez, Nobile (VF)

Recupero: 2’pt, 6’st