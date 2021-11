Virtus Francavilla, le info sulla prevendita per il settore ospiti in vista della gara contro il Picerno

Serie C Girone C

Rese note le modalità d'acquisto dei biglietti per il settore ospiti in vista della gara tra Picerno e Virtus Francavilla, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C e in programma allo stadio Curcio domenica 14 novembre (calcio d'inizio ore 17:30).

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

La Società “AZ PICERNO SRL” rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore OSPITI (479 POSTI) dello stadio “Donato Curcio” di Picerno, per la gara di Campionato Lega Pro: AZ PICERNO – V. FRANCAVILLA, in programma Domenica 14/11/2021, alle ore 17:30, saranno disponibili fino alle ore 19:00 di Sabato 13/11/2021, senza l’obbligo di tessera del tifoso, ai sensi della normativa vigente.

I tagliandi del Settore Ospiti saranno in vendita al prezzo di € 13,50 + costi di prevendita, ONLINE o presso i punti vendita del circuito “GO2” sotto indicati:

– Tabaccheria Caracciolo Gabriele

0997351116 Taranto

Viale Trentino, 5

La stampa dell’avvenuto acquisto del ticket rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato al controllo accessi dell’impianto, insieme al documento d’Identità in corso di validità e “Green Pass”, relativo alla vaccinazione e/o tampone negativo nelle 48h precedenti l’inizio della gara.

La Società “AZ PICERNO SRL” comunica che è assolutamente sconsigliato recarsi a PICERNO senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.