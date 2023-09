Calcio, serie C: a porte chiuse l’incontro in provincia di Potenza Brindisi-Benevento

BRINDISI - L'incontro di calcio "Brindisi-Benevento", valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, in programma il 25 settembre prossimo, che per sopraggiunta indisponibilità dello stadio Iacovone di Taranto, si terrà presso lo stadio "Curcio" di Picerno (PZ), si svolgerà senza la partecipazione del pubblico.

Lo ha disposto per motivi di sicurezza il prefetto di Potenza Michele Campanaro, all'esito della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, alla quale hanno partecipato il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, il vicesindaco di Picerno e il direttore esecutivo della società di calcio “S.S. Brindisi F.C.".