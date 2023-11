La Virtus fa visita al Monterosi: due i ko nei precedenti in trasferta coi laziali

Gara fondamentale in vista per la Virtus Francavilla, che domenica 19 novembre sarà ospite del Monterosi allo stadio Bonolis di Teramo (ore 14:30) in uno scontro salvezza che non si può sbagliare: i biancazzurri infatti, nelle ultime sei partite, hanno raccolto un pareggio e cinque sconfitte, l'ultima avvenuta sabato scorso per mano della Casertana (risultato di 3-2). Il calcio di inizio è fissato per le ore 14:00. Di fronte ci sarà il grande ex Roberto Taurino, che da calciatore ha giocato nella Città degli Imperiali dal 2014 al 2016, per poi rivestire il ruolo di viceallenatore di Antonio Calabro nella prima stagione in C e poi guidare il club nell'annata 2021/2022.

Al momento sono solo due i precedenti in trasferta contro la squadra laziale, in entrambi casi uscita vittoriosa: lo scorso anno, il 24 settembre 2022, il Monterosi ebbe la meglio allo stadio Mannucci di Pontedera per 2-1 grazie alla doppietta di Rocco Costantino, andato a segno al 31' e al 59' su calcio di rigore; di Cosimo Patierno, al 69' (sempre dagli undici metri), il sigillo pugliese. Il 10 aprile 2022 invece la Virtus fu sconfitta per 1-0 allo stadio Rocchi: a decidere la sfida fu ancora Costantino, che trasformò un penalty al 79'.