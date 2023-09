Virtus, Villa inizia con un ko: il Picerno passa per 1-0 alla Nuovarredo Arena

Sconfitta al debutto per la Virtus Francavilla targata Alberto Villa. Alla Nuovarredo Arena, nella prima giornata del campionato di Serie C 2023/2024, i biancazzurri sono stati sconfitti dal Picerno per 1-0: si tratta della seconda sconfitta di fila contro i lucani, contando quella della penultima giornata dello scorso torneo. Non è bastata la buona prova nel primo tempo e la voglia mostrata in campo per una squadra che ha ancora bisogno di rodaggio. A segnare la rete decisiva è stato Diop al 75', pronto ad insaccare da due passi il pallone dopo che era sbattuto sul palo.

Virtus Francavilla-Picerno, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Di Marco, Risolo, Macca, Nicoli; Artistico, Polidori. All.Villa.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Garcia, Guerra; Gallo, De Ciancio; De Cristofaro, Albadoro, Graziani; Murano. All. Longo.

Il primo tempo

Spinta da un curva ricolma di tifosi, la Virtus ha attuato un pressing quasi uomo su uomo e puntato sulle tracce esterne per scodellare cross utili alle punte: il primo sussulto è stato di Artistico, che ha controllato un pallone difficile concludendo con una girata di poco fuori, alla destra di Summa. Insistente il palleggio dei lucani, che hanno impostato spesso dal basso non trovando spazi, se non in occasione di un contropiede di Graziani fermato da Accardi. Ad avanzare sulla prima linea per aiutare il duo Artistico-Polidori nella pressione è stato Macca, andato a schermare Gallo, uno dei mediani avversari. Intenso il forcing dei padroni di casa: sugli sviluppi di un corner la Virtus ha recuperato il pallone, finito poi sui piedi di Gavazzi che però non è riuscito ad impattare bene. Al 19' il Picerno è riuscito ad eludere il pressing biancazzurro e si è reso pericoloso con Murano, il cui diagonale si è spento sul fondo. I rossoblù hanno provato a sfondare sulla sinistra, Graziani si è accentrato e ha lascaito partire un destro però facilmente bloccato da Forte, miracoloso però sul colpo testa ravvicinato di Murano, lasciato troppo solo dalla difesa: è stata l'occasione più pericolosa, almeno fino al palo di Graziani (destro a giro a ridosso dell'area di rigore) colpito dagli ospiti a fine primo tempo. La Virtus ha mostrato intensità in fase di non possesso (poi calata a lungo andare) e ha sfruttato molto le fasce, ma è mancato qualcosa nell'ultimo passaggio nella trequarti avversaria, non riuscendo a regalare spunti per gli attaccanti.

Virtus Francavilla-Picerno, il racconto della ripresa

A inizio secondo tempo Longo ha mischiato le carte, inserendo Novella ed Esposito per Pagliai e De Cristofaro in modo da cambiare l'intera corsia di destra. Ma è stata la Virtus a mangiarsi una grossa occasione, con Nicoli autore di un cross per Polidori che, tutto solo nell'area di rigore, ha mancato il pallone. Con un 3-3-4 in fase di possesso il Picerno ha provato a costruire triangolazioni veloci grazie all'ausilio delle ali e, al 55',su una situazione simile, Murano è stato servito per un colpo di testa che ha costretto Forte ad un altro miracolo. Gli ospiti hanno tenuto meglio il campo e trovato le soluzioni giuste per alimentare la manovra; a svolgere un ruolo fondamentale in tal senso è stato Guerra che, da terzino, accentrava la propria posizione per agire come un centrocampista. Più attenta e attendista la Virtus, nella quale è poi subentrato Izzillo per dare più fantasia negli ultimi metri. Al 75' il Picerno ha trovato il vantaggio, al termine di un'azione personale di Esposito: a causa di una carambola il pallone è andato a sbattere sul palo ed è poi stato ribadito in rete dal subentato Diop. Villa ha così provato il tutto per tutto con l'ingresso di Giovinco ed un passaggio ad un 3-4-1-2 a trazione anteriore. Proprio Giovinco è andato vicino alla rete direttamente su calcio piazzato. Niente da fare nel forcing finale: la stagione della Virtus Francavilla inizia subito con una battuta d'arresto.