Serie C, rinviata anche la terza giornata di ritorno. La Virtus Francavilla tornerà in campo il 23 gennaio

Serie C Girone C

Slitta ancora il ritorno in campo della Serie C: è infatti arrivata l'ufficialità del rinvio, a causa della situazione legata al Covid-19, della terza giornata di ritorno del campionato, fissata inizialmente per il 16 gennaio e riprogrammata al 22-23-24 febbraio. Si ritornerà dunque il 23 gennaio, come deciso dal Consiglio Direttivo della Lega Pro. Per la Virtus Francavilla, in tale data, è previsto il duello contro il Messina alla Nuovarredo Arena (ore 17:30).

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Lega Pro tramite i propri canali ufficiali:

Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico-Scientifico della Lega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 3a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022.