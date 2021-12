Virtus Francavilla, il cammino fin qui è da incorniciare: l'obiettivo è confermarsi

Serie C Girone C

Da incorniciare. Non può essre definita in altro modo la prima parte di campionato disputata dalla Virtus Francavilla. Sono 33 i punti finora conquistati dalla formazione biancazzurra, tanti quanti la Turris e il Palermo e dietro soltanto al Bari capolista (44), il Monopoli (37) e l'Avellino (35). Il tecnico Roberto Taurino, grazie al suo lavoro attento e meticoloso, è riuscito ad infondere una filosofia di gioco ben marcata alla squadra, che si serve di una manovra verticale per colpire gli avversari e dell'aggressività nel pressing per recuperare subito il pallone.

Dieci vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Questo il bilancio in numeri della Virtus Francavilla, che alla Nuovarredo Arena ha raccolto gran parte delle proprie fortune: 23 i punti conquistati tra le mura amiche (sette successi, due pareggi e un solo ko), uno score inferiore soltanto a quello del Bari al San Nicola e del Palermo al Barbera; 17 i gol fatti e 6 quelli subiti. Non solo, perché i biancazzurri sono in un ottimo stato di forma vedendo il trend di dicembre, con tre vittorie e una sconfitta a referto per un totale di 9 punti (come il Picerno).

Capitolo singoli. Il calciatore che finora ha segnato di più è l'attaccante classe 1989 Pasquale Maiorino, che ha insaccato 6 gol conditi da 4 assist; dietro di lui, a quota 3, Federico Mastropietro (a segno nelle ultime due uscite contro Juve Stabia e Catanzaro), Danilo Ventola e Alessandro Caporale. Inseguono Leonardo Perez e Joseph Ekuban (2 gol), senza dimenticare Roberto Pierno, Elimelech Enyan, Giovanni Tchetchoua, Fabio Delvino e Tiziano Tulissi, autori di una singola marcatura. L'elemento più utlizzato da Taurino è il difensore Riccardo Idda, sceso praticamente sempre in campo da titolare nelle venti gare finora disputate, giocando in tutto per 1800'.

Tornando all'attualità, la Virtus Francavilla ha sospeso gli allenamenti in seguito a sette casi totali di positività al Covid-19 emerse nel gruppo squadra: il prossimo 2 gennaio verranno effettuati nuovi controlli.