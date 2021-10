Impresa storica della Virtus Francavilla: battuto il Bari 3-0 alla Nuovarredo Arena

Una vera e propria impresa quella della Virtus Francavilla, che nonostante l'emergenza (tra squalificati ed infortunati erano assenti in nove) è riuscito a battere il Bari 3-0 in una gara letteralmente dominata. Ad aprire le danze alla Nuovarredo Arena è stato Ekuban, servito da un cross basso di Ingrosso; successivamente Caporale si è messo in proprio e ha firmato il 2-0 grazie ad una botta all'interno dell'area di rigore. Gli ospiti non riescono a pungere e così Ventola ha archiviato la pratica nella ripresa, da posizione ravvicinata. Dopo l'undicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancazzurri salgono a quota 17 punti in classifica assieme a Taranto e Foggia.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Virtus Francavilla Calcio-Bari 3-0

Reti: 7’pt Ekuban, 27’pt Caporale, 26’st Ventola (VF)

Virtus Francavilla Calcio: Milli, Ingrosso, Idda, Ekuban, Delvino, Caporale, Pierno (45’st Magnavita), Prezioso (37’st Mastropietro), Ventola (45’st Dacosta), Tchetchoua (45’st Gianfreda), Toscano (22’st Carella). A disp: Cassano, Negro, Feltrin, Padovano. All. Funaro

Bari: Frattali, Maita (32’st Bianco), Di Cesare (31’pt Celiento), Antenucci (23’st Paponi), Botta (32’st Citro), Cheddira, D’Errico (23’st Simeri), Mazzotta, Belli, Terranova, Mallamo. A disp: Polverino, Plitko, Gigliotti, Lollo, Di Gennaro, Pucino, Ricci. All. Mignani

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi (Alex Cavallina di Parma-Luca Dicosta di Novara-Domenico Mirabella di Napoli)

Note: Ammoniti: Delvino, Prezioso, Milli, Ingrosso (VF) Di Cesare, D’Errico, Botta, Terranova (BA)

Recupero: 2’pt, 6’st