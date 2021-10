Virtus Francavilla, la lista dei convocati per il match contro il Bari

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla ha reso nota la lista dei convocati per il match contro il Bari, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie C, girone C e in programma alla Nuovarredo Arena domenica 24 ottobre alle ore 17:30. Tante le assenze tra i biancazzurri, tra squalificati (Miceli, Nobile, Perez, Enyan e Patierno) ed infortunati (Maiorino, Tulissi, Franco e Puntoriere).

Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Milli, Cassano, Negro

Difensori: Ingrosso, Feltrin, Idda, Gianfreda, Delvino, Caporale

Centrocampisti: Carella, Mastropietro, Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Padovano, Toscano, Magnavita

Attaccanti: Ekuban, Ventola, Dacosta