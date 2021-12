Serie C/C: Virtus Francavilla-Monterosi 1-0, Perez fa esultare i biancazzurri

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla torna al successo dopo due giornate: alla Nuovarredo Arena i biancazzurri sono riusciti a battere 1-0 il Monterosi nel confronto della diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Decisiva la prima rete stagionale dell'attaccante Leonardo Perez al 52', abile a spedire in rete una palla vagante generata dal tentativo di Mario Prezioso respinto dalla difesa avversaria. I biancazzurri salgono così a 27 punti in classifica occupando momentaneamente il sesto posto.

Virtus Francavilla-Monterosi 1-0, il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso (dal 70' Tulissi), Toscano, Carella (dal 70' Mastropietro), Enyan (dal 70' Ingrosso); Maiorino (dall'84' Franco), Perez (dall'84' Ventola). A disp:Milli, Delvino, Feltrin, Gianfreda,Ekuban, Dacosta. All. Taurino.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Mbende, Borri, Piroli (dal 17' Tartaglia); Verde, Parlati, Buono (dal 69' Caon), Adamo, Cancellieri; Buglio (dall'83' Tonetto), Polidori. A disp:Basile, Marcianò, Tripoli, Nasini. All. Menechini.

MARCATORE Perez al 52'

ARBITRO Marotta di Sapri

NOTE ammoniti Verde (M), Carella (VF), Borri (M), Perez (VF)

94' FISCHIO FINALE! La Virtus Francavilla batte il Monterosi grazie alla rete di Leonardo Perez al 52'

94' Tentativo in extremis del Monterosi con Polidori, che dalla distanza calcia alto

92' Iniziativa pericolosa di Cancellieri, che entra in area e tenta di servire i compagni con un passaggio filtrante: Nobile blocca il pallone in uscita bassa

90' Vengono assegnati quattro minuti di recupero

88' La Virtus Francavilla tenta di amministrare il vantaggio, il Monterosi si getta in avanti per il blitz finale

85' Toscano prova la gloria su punizione, ma il pallone finisce di molto fuori rispetto alla porta difesa da Alia

84' Doppia sostituzione Virtus Francavilla: escono Maiorino e Perez, entrano Franco e Ventola

83' Sostituzione Monterosi: esce Buglio, entra Tonetto

83' Contropiede pericoloso della Virtus Francavilla, Toscano serve Caporale su cui interviene un difensore avversario: calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner Maiorino calcia a lato

81' Caporale devia di testa un cross dalla sinistra, calcio d'angolo Monterosi

78' OCCASIONE MONTEROSI! Caporale manca l'intervento, con la sfera che finisce a Caon: il giocatore del Monterosi però allarga troppo la conclusione e non inquadra la porta

76' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Mastropietro riceve il pallone e di sinistro prova il tiro dalla lunga distanza: il pallone si spegne sul fondo

75' Fase di stallo della partita. La Virtus Francavilla, con l'ingresso di Tulissi, è passata al 3-4-3 per cercare di chiudere l'incontro

70' Tripla sostituzione Virtus Francavilla: escono Enyan, Prezioso e Carella, entrano Ingrosso, Tulissi e Mastropietro

69' Sostituzione Monterosi: esce Buono, entra Caon

68' Prezioso perde il pallone e il Monterosi riparte, provvidenziale l'intervento di Miceli nel bloccare l'iniziativa avversaria

66' Cross basso di Cancellieri, Nobile blocca in uscita bassa

64' La Virtus Francavilla continua a premere sull'acceleratore per costruire nuove occasioni; il Monterosi tuttavia riesce a coprire bene le zone centrali del campo

61' OCCASIONE MONTEROSI! In mischia Mbende colpisce di testa il pallone ma Perez salva sulla linea

59' La Virtus Francavilla sventa una punizione pericolosa del Monterosi battuta dalla fascia sinistra

54' OCCASIONE MONTEROSI! Tartaglia viene imbeccato in area con un cross, ma il tentativo è troppo centrale e Nobile blocca senza difficoltà

52' GOL DELLA VIRTUS fRANCAVILLA! Break di Prezioso che prova la conclusione, ribattuta da un difensore del Monterosi: Perez arriva sulla respinta e batte Alia con un diagonale.

49' Fallo di Borri su Perez: punizione Virtus e giallo per il difensore del Monterosi

48' Conclusione dalla distanza di Buono, la difesa della Virtus respinge

47' Iniziativa di Maiorino sulla fasca sinistra, l'attaccante crossa in area ma la difesa ospite spazza via

Virtus Francavilla-Monterosi, il secondo tempo

47' Non succede nulla nell'extra-time: il primo tempo di Virtus Francavila-Monterosi finisce 0-0

45' Vengono assegnati due minuti di recupero

44' Fallo di Carella su Verde: punizione Monterosi e cartellino giallo per il centrocampista biancazzurro

42' OCCASIONE VIRTUS! Prezioso raccoglie una palla vagante e dopo averla controllata va alla conclusione: il pallone si spegne sul fondo

40' Lungo cross dalle retrovie di Pierno, il pallone non è alla portata dei compagni e il portiere Alia blocca facilmente

38' Maiorino tenta la conclusione ma becca la barriera: il pallone finisce in rimessa laterale

37' Enyan tenta l'uno contro uno, Verde lo atterra quasi al limite dell'area: punizione e cartellino giallo per l'esterno ospite

34' OCCASIONE VIRTUS! Contropiede orchestrato da Maiorino, l'attaccante serve con un cross basso Perez che non riesce ad inquadrare la porta

31' Prezioso tenta il cross che però viene respinto in corner dalla difesa ospite. Sugli sviluppi del calcio piazzato il Monterosi libera in fallo laterale. Nulla di fatto

29' OCCASIONE MONTEROSI! Su corner Cancellieri trova la testa di Parlati, che costringe Nobile al miracolo

28' Miceli sbaglia il disimpegno, Adamo recupera la sfera che serve poi a Polidori: Caporale sventa in corner

27' Pierno guadagna un calcio d'angolo andando a pressare Tartaglia costretto poi a spazzare sul fondo

25' Punizione Monterosi: Buono scodella il pallone in area ma non ci arriva nessuno. Rimessa laterale Virtus

23' OCCASIONE MONTEROSI! Cancellieri si inserisce in area e lascia partire un violento mancino, respinto però da Nobile

21' Partita in questo momento bloccata, le due squadre provano a costruire delle iniziative senza però trovare troppi spazi

18' Su schema da calcio di punizione, Maiorino prova ad innescare Idda con un cross: il difensore viene però anticipato all'ultimo momento

17' Sostituzione Monterosi: esce Piroli, entra Tartaglia

15' Azione personale di Perez, interviene in maniera irregolare Borri: punizione Virtus Francavilla

13' Cross basso dalla sinistra ad opera di Cancellieri, Nobile si impadronisce però del pallone

11' Buglio tenta la conclusione dalla lunga distanza ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa biancazzurra

10' Miceli innesca con un lancio preciso Enyan, l'esterno però si trova in fuorigioco e il guardalinee alza la bandierina

8' Pierno tenta di inserirsi in area su suggerimento di Perez, ma Cancellieri fa buona guardia

6' Verticalizzazione di Caporale non alla portata dei compagni, Alia blocca il pallone

5' Il Monterosi tenta di verticalizzare e Toscano intercetta il pallone con un braccio. Punizione degli ospiti: nell'azione seguente Nobile agguanta un debole cross dalla fascia destra

3' Fallo in attacco Virtus, punizione Monterosi. I padroni di casa recuperano palla e tornano nella metà campo avversaria

2' Si fa vedere in avanti la Virtus Francavilla con un insistente possesso palla

Virtus Francavilla-Monterosi, il primo tempo

La Virtus Francavilla indossa il classico completo casalingo (maglia biancazzurra a strisce con pantaloncini e calzettoni bianchi); Monterosi in completo nero.

Le squadre sono scese in campo per le consuete operazioni di riscaldamento pre-partita.