Virtus sconfitta in rimonta dal Benevento: i campani passano per 2-1

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Francavilla

La Virtus Francavilla accarezza il colpo ma alla fine viene rimontata dal Benevento: alla Nuovarredo Arena gli uomini guidati da Roberto Occhiuzzi sono stati sconfitti per 2-1 dai giallorossi, in rimonta, che hanno inflitto di fatto il quarto ko consecutivo (il secondo del 2024 dopo quello sul campo del Picerno).

È accaduto tutto nella ripresa. Al 65' i padroni di casa hanno sbloccato l'incontro grazie ad Artistico, che ha insaccato il pallone dopo una carambola; tuttavia i campani hanno rimesso subito il match in equilibrio con il sigillo di Ciano, imbeccato da Masciangelo. Nel finale la doccia fredda: al 94' Simonetti ha pescato il jolly su assist di Ciciretti battendo Forte per il 2-1 finale. La Virtus Francavilla è rimasta così ferma a 17 punti in classifica.