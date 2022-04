Virtus Francavilla, domenica arriva il Campobasso: è il primo confronto assoluto in Puglia

Girone C

La Virtus Francavilla è pronta finalmente a scendere di nuovo in campo, dopo i due rinvii della gara contro la Turris che verrà recuperata mercoledì 13 aprile. Domenica 3 aprile, alla Nuovarredo Arena, arriverà il Campobasso per una sfida dove i biancazzurri cercheranno di ritrovare un successo che manca da quattro partite (due pareggi e due sconfitte). Per tenere la scia delle zone alte della classifica (attualmente i punti sono 55, sesto posto) servirà fare un buon filotto nelle ultime cinque gare restanti, a partire dal match con la formazione molisana.

La partita si tratta di un vero e proprio inedito. Virtus Francavilla e Campobasso non si sono affrontate in terra pugliese: l'unico precedente risale alla partita di andata, terminata 2-2. Persia al 7' portò in vantaggio i padroni di casa, raggiunti al 23' dalla rete ospite di Maiorino; Caporale firmò il 2-1 della Virtus, ma il Campobasso chiuse i conti al 73' grazie a Tenkorang.