Virtus Francavilla, contro il Catania out lo squalificato Caporale: ecco le soluzioni per sostituirlo

Serie C Girone C

Dopo la sconfitta contro l'Avellino all'orizzonte per la Virtus Francavilla c'è un altro impegno delicato, quello di domenica 17 ottobre contro il Catania, nel match della nona giornata del campionato di Serie C, girone C. Alla Nuovarredo Arena (calcio d'inizio ore 14:30) i biancazzurri intendono riprendere il proprio percorso di crescita e tornare a fare punti: il tecnico Roberto Taurino però non potrà avere a disposizione gli infortunati Pasquale Maiorino, Domenico Franco e Marco Toscano, oltre che allo squalificato Alessandro Caporale (espulso nella gara di sabato scorso). Proprio la sostituzione del difensore classe 1995 è uno dei temi principali da affrontare.

Per Taurino al momento spuntano due soluzioni. Ad affiancare Riccardo Idda e Mirko Miceli nella retroguardia del 3-5-2 potrebbe essere Fabio Delvino, in biancazzurro dallla stagione 2019/2020 e dotato di una bella dose di esperienza nonostante sia un classe 1998; Delvino in tal caso andrebbe ad occupare la casella del centro-sinistra, quella lasciata libera da Caporale, oppure giocherebbe a destra con Idda sul versante opposto. Finora Delvino ha raccolto una presenza in campionato, nel match di Messina. In alternativa c'è Andrea Feltrin, difensore classe 2002 arrivato in estate dall'Inter: essendo mancino di piede, sarebbe agevolato nel ricoprire il ruolo di terzo di sinistra. Per lui si tratterebbe dell'esordio assoluto in biancazzurro, visto che finora ha giocato 38' nel secondo turno di Coppa Italia contro la Fidelis Andria.

Non solo, perché un'altra idea sarebbe quella di impiegare Gabriele Ingrosso, terzino sinistro di ruolo, in quella zona di campo, che tra l'altro ha già occupato nel corso della sua carriera. C'è ancora tempo per decidere per Taurino, chiamato a trovare quella che per lui sarà la scelta più idonea in base alla gara da affrontare.