Virtus Francavilla, ecco la lista dei convocati per il match contro il Catania

Serie C Girone C

Resa nota la lista dei convocati della Virtus Francavilla in vista del match di domenica 17 ottobre alla Nuovarredo Arena, contro il Catania, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C, girone C. Non c'è lo squalificato Caporale, out anche Tulissi; si rivede invece Toscano.

Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Nobile, Milli, Cassano

Difensori: Ingrosso, Feltrin, Idda, Miceli, Gianfreda, Delvino

Centrocampisti: Carella, Mastropietro, Pierno, Prezioso, Enyan, Tchetchoua, Toscano, Magnavita

Attaccanti: Perez, Ekuban, Ventola, Dacosta