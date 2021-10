Virtus Francavilla-Catania, le formazioni ufficiali: Ingrosso e Delvino titolari tra i biancazzurri

Serie C Girone C

Riprendere la marcia dopo la sconfitta nella trasferta di Avellino, in una gara non facile: la Virtus Francavilla è attesa dall'esame casalingo che vedrà il Catania come avversario del match della nona giornata del campionato di Serie C, girone C. Finora, tra le mura amiche del proprio stadio i biancazzurri non hanno mai perso racimolando due vittorie ed un pareggio, mentre i siciliani sono reduci da due vittorie di fila ottenute contro Picerno e Juve Stabia.

Di seguito le formazioni ufficiali di Virtus Francavilla-Catania. Entrambe le squadre sono scese in campo per il riscaldamento pre-partita.

Virtus Francavilla-Catania, le formazioni ufficiali



VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Ingrosso; Carella, Enyan; Perez. All.Taurino.