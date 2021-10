Virtus Francavilla-Catania, le probabili formazioni: pronto Ingrosso dal primo minuto in difesa

Serie C Girone C

Riprendere la marcia dopo la sconfitta nella trasferta di Avellino, in una gara non facile: la Virtus Francavilla è attesa dall'esame casalingo che vedrà il Catania come avversario del match della nona giornata del campionato di Serie C, girone C. Finora, tra le mura amiche del proprio stadio i biancazzurri non hanno mai perso racimolando due vittorie ed un pareggio, mentre i siciliani sono reduci da due vittorie di fila ottenute contro Picerno e Juve Stabia.

Out per infortunio Franco, Maiorino, Puntoriere e Tulissi, assente lo squalificato Caporale: per il tecnico della Virtus Francavilla le scelte si fanno obbligate, con Ingrosso che sembra poterla spuntare su Delvino e Feltrin per sostituire proprio il difensore affiancando Idda e Miceli. A centrocampo conferma per Tchetchoua nel ruolo di play coadiuvato da Prezioso e Carella; Ventola invece comporrà il tandem offensivo assieme a Perez. Modulo 3-5-2.

I rossoazzurri scenderanno in campo col 4-3-3: Sala in porta, le corsie esterne difensive saranno occupate da Calapai (a destra) e Ropolo sul versante opposto. Rosaia potrebbe strappare ancora una chance dal primo minuto in mediana, con Maldonado a svolgere le mansioni da regista. Il tridente offensivo sarà composto da Moro come punta centrale e dagli esterni Ceccarelli e Russotto.

Virtus Francavilla-Catania, le probabili formazioni



VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Ingrosso; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Carella, Enyan; Perez,Ventola. All.Taurino.