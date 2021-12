La Virtus Francavilla stende il Catanzaro, Taurino: "Merito dei ragazzi"

La Virtus Francavilla non poteva trovare un modo migliore per chiudere il 2021: i biancazzurri hanno infatti avuto la meglio sul Catanzaro nel match della ventesima giornata del campionato di Serie C, girone C, aggiudicandosi la seconda vittoria di fila alla Nuovarredo Arena dopo quella contro la Juve Stabia. Un 2-1 arrivato in rimonta, grazie ad una prova di carattere e acume tattico, che ha suggellato la crescita che la squadra sta avendo nelle ultime uscite. Federico Mastropietro (al terzo gol in pochi giorni) e Roberto Pierno (primo centro stagionale) gli eroi della serata, pronti a rispondere alla rete ospite di Pietro Cianci. In classifica la Virtus Francavilla è balzata al sesto posto, a quota 33 punti. Un ruolino di marcia da incorniciare.

E il tecnico Roberto Taurino ha espresso tutta la sua felicità per il risultato ottenuto nell'incontro con la formazione calabrese: "I ragazzi hanno giocato una partita straordinaria, l'intensità che ci hanno messo è stata importante. Va dato onore ai ragazzi, abbiamo giocato a viso aperto, c'è soddisfazione per quello che stiamo facendo.Ci siamo fatti un bel regalo di Natale".

Taurino ha voluto sottolineare i il carattere della squadra che ha reagito di fronte all'iniziale svantaggio: "Dopo il gol subito abbiamo continuato a giocare, abbiamo ribattuto colpo su colpo, costruendo metro dopo metro una vittoria straordinaria contro una squadra forte. L'atteggiamento messo in campo è stato da grande squadra".