Virtus, botta e risposta con la Juve Stabia: per i playout decisiva l'ultima giornata

La Virtus Francavilla rimedia un pareggio contro la Juve Stabia, con il verdetto playout rimandato all'ultima giornata. Alla Nuovarredo Arena i biancazzurri hanno colto un 1-1 contro i gialloblù, già promossi in Serie B: in virtù della sconfitta del Monopoli contro il Crotone e del pareggio a reti bianche tra Turris e Monterosi, il club della Città degli Imperiali devono almeno pareggiare contro il Potenza per garantirsi di giocare i playout salvezza.

I biancazzurri in avvio di gara sono andati due volte vicini alla rete, prima con Artistico che si è fatto ipnotizzare da Esposito dopo una progressione e poi con Neglia, che all'interno dell'area ha impegnato lo stesso portiere ospite a seguito di un tiro al volo. I gialloblù hanno fatto tremare i padroni di casa in occasione della traversa presa, su un'inzuccata, da Baldi.

Inizio di ripresa a ritmi alti per i pugliesi: Artistico per poco non ha inquadrato la porta di testa, successivamente è arrivato il palo colpito da Di Marco su azione personale. Clamorosa l'occasione divorata da Neglia al 63', quando l'attaccante ha concluso fuori praticamente a tu per tu con il portiere Esposito. Al 71' tuttavia Gasbarro ha preso bene il tempo e di testa ha insaccato sugli sviluppi di un corner. Quasi immediato il pareggio della Juve Stabia, andata a segno con Guarracino dalla lunga distanza (73'). Negli ultimi minuti è andato in scena un forcing da parte dei biancazzurri: Dutu dall'interno dell'area di rigore, ha calciato fuori dallo specchio un pallone interessante. La Virtus Francavilla è salita a quota 34 punti in classifica.

Virtus Francavilla-Juve Stabia, il tabellino

Reti: 26’st Gasbarro (VF) 28’st Guarracino (JS)

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, Monteagudo, Gasbarro, Biondi, Di Marco (24’st Ingrosso), Artistico, Neglia (24’st Polidori), Dutu, Izzillo (45’st Contini), Laaribi, Macca (35’st Garofalo). A disp: Carretta, Lucatelli, Molnar, Risolo, Nicoli, Accardi, Cardoselli. All. Villa

Juve Stabia: Esposito, Bellich, Pierobon (45’st Garau), Piscopo (45’st Picardi), Baldi, Folino, Gerbo (20’st Guarracino), D’Amore, Leone, Mosti (35’st Meli), Piovanello (35’st Maranzino). A disp: Signorini, La Rosa, Romeo, Buglio, Adorante, Mignanelli, Candellone, Andreoni, Erradi, Stanga. All. Pagliuca

Arbitro: Sig. Simone Gavini di Aprilia (Ionut Eusebiu Nechita di Lecco-Manuel Cavalli di Bergamo-Matteo Canci di Carrara)

Note: Ammoniti: Leone, Folino (JS)

Recupero: 1’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla