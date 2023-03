Rimonta di carattere della Virtus Francavilla: Juve Stabia battuta per 3-1

La Virtus Francavilla ha riscattato subito il ko esterno contro l'Audace Cerignola: gli uomini guidati da Antonio Calabro hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia in rimonta, a seguito di un secondo tempo interpretato alla grande e con personalità. Mattatore assoluto Maiorino, autore di una doppietta oppietta personale, la seconda in stagione dopo quella rifilata al Giugliano, che ha inoltre colpito una traversa; nella prima frazioni da segnalare ancha la traversa di Idda. Grazie a questo risultato la Virtus Francavilla è salita a quota 42 punti in classifica.

Virtus Francavilla-Juve Stabia, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Minelli, Idda, Caporale; Cisco, Macca, Risolo, De Marino; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.

JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Maggioni, Altobelli, Cinaglia, Vimercati; Ricci, Berardocco, Carbone; Bentivegna, Volpe, Pandolfi. All.Pocheschi.

Il primo tempo

La gara, iniziata su ritmi blandi, si è accesa quando il pallone è capitato sui piedi di Pandolfi dopo un intervento a vuoto di Minelli: Idda però è stato lesto nel murare la conclusione dell'attaccante ospite. La Juve Stabia ha chiuso gli spazi centralmente per poi sorprendere con dei suggerimenti verticali la difesa dei biancazzurri, che invece hanno cercato l'ampiezza affidandosi alla verve di Cisco; i padroni di casa, proprio su un cross dalla fascia destra, sono andati vicinissimi al vantaggio con il colpo di testa che si è infranto sulla traversa. Tra i campani il giocatore più in palla è stato senza dubbio Pandolfi, spina nel fianco per la Virtus: dopo aver sfiorato il gol su contropiede, al 20' ha lasciato partire un destro potente dalla distanza che ha battuto un incolpevole Avella. La reazione francavillese è arrivata in occasione della scorribanda sulla fascia destra di Cisco, che ha scodellato un pallone in mezzo per il tocco da due passi di De Marino, respinto quasi sulla linea da Altobelli. La Virtus Francavilla ha accusato il colpo dello svantaggio, diverse volte le sovrapposizioni tra terzini e ali della Juve Stabia hanno messo in difficoltà una retroguardia troppo scoperta a causa di scalate sbagliate: Pandolfi ancora è andato vicino alla rete. Alla squadra di casa però è bastato un episodio per riprendere coraggio, al 37' Cisco ha messo in mezzo un cross teso deviato involontariamente da Cinaglia nella sua stessa porta. La Virtus ha preso terreno e ha creato due situazioni interessanti grazie a Murilo, che ha impegnato per due volte Russo.

Virtus Francavilla-Juve Stabia, il secondo tempo

A inizio ripresa la Juve Stabia si è resa pericolosa tramite la catena di sinistra, Pandolfi è stato abile a servire Volpe per un diagonale spentosi fuori alla sinistra di Avella. Il botta è risposta è proseguito con la punizione defilata di Maiorino, respinta sul primo palo da Russo. Il fantasista biancazzurro si è fatto nuovamente vedere subito dopo con tiro di prima terminato largo a sinistra, costringendo Russo agli straordinari su una punizione velenosa: l'estremo difensore si è fatto trovare pronto nel deviare il tentativo sulla traversa. La Virtus ha alzato il baricentro ed ha mostrato più sicurezza nei propri mezzi schiacciando la Juve Stabia nella sua metà campo, diverse sono state le transizioni create a seguito di un recupero palla; Patierno ha impegnato ancora Russo con un colpo di testa angolato. Nonostante l'occasione ospite di D'Agostino (conclusione nel cuore dell'area respinta da Avella), i padroni di casa non si sono scomposti e hanno proseguito nel loro forcing, orchestrato da Maiorino: il clase 1989 ha confermato le sue qualità balistiche al 75', quando ha lasciato partire un destro da una ventina di metri su cui stavolta Russo non ha potuto far nulla. Le velleità della Juve Stabia si sono piano piano spente, la Virtus Francavilla ha attuato una difesa posizionale per chiudere ogni sbocco agli uomini guidati da Sandro Pochesci e così è stato. Tanto che, su un capovolgimento di fronte uno scatenato Maiorino, imbeccato con un lancio lungo, ha messo la griffe per la doppietta personale (88'). Nel finale non è accaduto nulla di noto: la Nuovarredo Arena è esplosa di gioia per la Virtus Francavilla, che può ritenersi per aver portato a casa tre punti pesantissimi.