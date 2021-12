Serie C/C: Virtus Francavilla-Juve Stabia, la cronaca testuale dell'incontro

Serie C Girone C

Primo degli ultimi due match del 2021 per la Virtus Francavilla, pronta ad affrontare alla Nuovarredo Arena la Juve Stabia (calcio d'inizio alle ore 14:30). I biancazzurri intendono vincere l'ultimo match del girone di andata per arrivare a quota 30 punti in classifica, puntando sul fattore 'casa', dove finora hanno raccolto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta); nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta allo stadio Zaccheria contro il Foggia, mentre gli ospiti hanno battuto in casa il Potenza per 3-0.

Nei precedenti disputati in terra brindisina la Virtus Francavilla ha raccolto 3 pareggi e una sconfitta, quella patita nella passata stagione il 7 febbraio 2021 a causa della rete segnata da Francesco Orlando.

Di seguito le probabili formazioni: