Virtus Francavilla, contro il Latina pronto Maiorino dal primo minuto

Impegno casalingo in vista per la Virtus Francavilla, che domenica 7 novembre alla Nuovarredo Arena ospiterà il Latina nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. In attacco, nel modulo 3-5-2, dovrebbe partire dal primo minuto Pasquale Maiorino, che nel precedente match contro la Paganese è rientrato dopo il problema al flessore della coscia sinistra giocando tutto il secondo tempo. Questa una delle possibili novità tra i biancazzurri. Finora il classe 1989 ha disputato 8 partite e segnato 3 reti in totale in campionato, senza dimenticare la doppietta rifilata al Taranto nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Al suo fianco, a completare il reparto, potrebbe esserci Danilo Ventola.