Virtus Francavilla, domenica sfida al Latina: ritorna Prezioso, da valutare Franco

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla è al lavoro per preparare al meglio la fondamentale sfida di domenica 7 novembre quando, alla Nuovarredo Arena, arriverà il Latina (calcio d'inizio alle ore 17:30). I biancazzurri vogliono riprendere la marcia dopo la sconfitta sul campo della Paganese e continuare ad accumulare punti al fine di raggiungere la salvezza il prima possibile. Nella tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, sarà assente ancora una volta il tecnico Roberto Taurino per squalifica, a sostituirlo sarà il vice Pietro Sportillo. Sarà assente sempre per squalifica anche l'attaccante Leonardo Perez.

Ed intanto la Virtus Francavilla si appresta a recuperare qualche giocatore in vista del prossimo impegno: sarà di nuovo disponibile il centrocampista Mario Prezioso, fermato nello scorso turno dal giudice sportivo e pronto a tornare titolare; sarà uno tra Giovanni Tchetchoua e Francesco Carella a fargli spazio, con Marco Toscano che dovrebbe essere confermato in cabina di regia. Da valutare invece le condizioni di Domenico Franco, reduce da un problema fisico al fianco e assente da poco più di un mese.