Serie C: Virtus Francavilla travolgente, 5-1 al Messina

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Francavilla

La Virtus Francavilla ricomincia alla grande nel match che sancisce la ripresa del campionato di Serie C, girone C: i biancazzurri mettono in scena una prestazione dominante e infilano la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche della Nuovarredo Arena. 5-1 il risultato finale, con i punti in classifica che salgono a quota 36, tanti quanti quelli di Turris ed Avellino

Virtus Francavilla-Messina 5-1, il tabellino

MARCATORI Patierno (VF) all'11', Miceli (VF) al 28', Prezioso (VF) al 37', Baldé (M) al 57', Pierno (VF) al 60', Perez (VF) su rigore al 78'

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile, Delvino, Miceli, Caporale; Pierno (dall'81' Gianfreda), Prezioso (dal 65' Franco), Toscano, Tchetchoua (dal 65' Carella), Ingrosso, Maiorino (dal 74' Ventola), Patierno (dal 65' Perez). A disp: Milli, Cassano, Idda, Feltrin, Gianfreda, Enyan, Mastropietro,Tulissi.All. Taurino.

MESSINA (3-5-2): Fusco; Fazzi, Celic,Carillo; Rondinella (dall'89' Giuffrida) , Konate, Fofana (dall'80' Maisano) ,Marginean, Simonetti (dal 61' Russo); Baldé, Adorante (dall'89' Spaticchia). A disp: Lewandowski, Mikulic, D'Amore, Veca. All. Raciti.

ARBITRO Bitonti di Bologna

NOTE ammoniti Tchetchoua (VF), Prezioso (VF), Patierno (VF), Carillo (M)

)0' Il direttore di gara ha assegnato 3' di recupero

89' Doppia sostituzione Messina: escono Adorante e Rondinella, entrano Spaticchia e Giuffrida

87' Triangolazione del Messina tra Russo e Marginean, il rifornimento per quest'ultimo però è impreciso e la Virtus Francavilla recupera subito la palla

84' Konate prova la conclusione forte da fuori area, il pallone finisce alto sulla traversa

81' Sostituzione Virtus Francavilla, esce Pierno ed entra Gianfreda

80' Sostituzione Messina, esce Fofana ed entra Maisano

78' POKERISSIMO VIRTUS! Perez batte su rigore Fusco con un preciso rasoterra

77' Fallo di mano di Carillo, calcio di rigore per la Virtus Francavilla

74' Sostituzione Virtus Francavilla, esce Maiorino ed entra Ventola

72' OCCASIONE VIRTUS FRANCAVILLA! Maiorino sfiora la cinquina con un tiro ad incrociare di sinistro, deviato, che finisce di poco fuori

70' Calcio d'angolo Messina, dopo un rimpallo il pallone finisce sulla testa di Fazzi: Nobile blocca facilmente il pallone

68' Il Messina si fa vedere in avanti con un'azione orchestrata da Fazzi, Pierno fa buona guardia e blocca tutto facendo finire il pallone in rimessa dal fondo

65' Tripla sostituzione Virtus Francavilla: escono Franco, Tchetchoua e Patierno ed entrano Franco, Carella e Perez

61' Sostituzione Messina, esce Simonetti ed entra Russo

60' POKER DELLA VIRTUS FRANCAVILLA! Pasticcio difensivo del Messina tra Carillo e Fusco, Pierno recupera il pallone e segna

57' GOL DEL MESSINA! Baldé approfitta di una carambola dopo un cross dalla destra e batte Nobile

54' In questa fase dell'incontro i padroni di casa stanno rallentando il ritmo della partita con un attento possesso palla. Il Messina prova ad accennare il pressing ma non riesce a recuperare la sfera

53' Si fa vedere in avanti il Messina, il cross basso di Marginean viene bloccato da Nobile

50' Cross di Ingrosso per Patierno, che viene anticipato in uscita da Fusco: l'attaccante commette fallo in attacco

49' Buona iniziativa di Adorante fermata in tackle da Ingrosso

48' La partita riprende da dove era finita: Virtus in controllo, Messina compatto in fase di non possesso

46' Fallo in attacco di Patierno su Carillo, cartellino giallo per l'attaccante

Virtus Francavilla-Messina, il secondo tempo

45' L'arbitro decreta la fine della prima frazione di gara

45' OCCASIONE VIRTUS! Caporale lascia partire un tiro rasoterra da fuori area dopo una percussione; il pallone finisce di poco a lato

44' Gol del Messina ad opera di Fazzi annullato per fuorigico

41' Calcio d'angolo Messina che si risolve in iun nulla di fatto a causa del fallo in attacco sul portiere Nobile

37' TRIS DELLA VIRTUS FRANCAVILLA! Cross dalla destra di Pierno verso Prezioso, abile a battere Fusco di testa

36' Maiorino serve in area Patierno, che colpisce di prima: il pallone finisce però fuori

33' La Virtus non abbassa il ritmo della gara, tiene alto il baricentro e prova a spingere in proiezione offensiva

28' RADDOPPIO VIRTUS FRANCAVILLA! Maiorino batte un corner, il pallone finisce direttamente tra i piedi di Miceli dopo un rimpallo e il difensore insacca.

26' Calcio d'angolo Virtus, il Messina libera l'area e prova a partire in contropiede, ma il pallone finisce in rimessa laterale

24' Fase di stallo della gara, la Virtus sembra in controllo, provando grazie alla circolazione di palla creare pericoli agli avversari

21' Marginean prova a concludere direttamente da calcio di punizione, pallone alto sulla traversa

21' Fallo di Tchetchoua su Baldé, cartellino giallo per il centrocampista biancazzurro

20' Maiorino prova a sorprendere Fusco dalla lunghissima distanza, il portiere però blocca la conclusione

17' OCCASIONE MESSINA! Marginean imbecca Baldé che con un rasoterra impegna Nobile, che respinge di piede

14' La Virtus non si ferma e continua a macinare gioco: Prezioso viene servito da Pierno, il centrocampista mette un cross basso in mezzo ma Fusco blocca in uscita bassa

11' GOOOOOOOL DELLA VIRTUS FRANCAVILLA! Patierno di giustezza batte da pochi passi Fusco su assist di Caporale

9' Un'iniziativa insistente della Virtus si chiude con un cross fuori misura di Pierno

7' Primo squillo della gara. Pierno serve Patierno in mezzo all'area, l'attaccante colpisce in girata e spedisce il pallone alto sopra la traversa

4' Ancora un suggerimento verticale di Caporale, stavolta indirizzato a Maiorino: Carillo controlla il pallone che termina in rimessa dal fondo

3' La Virtus prova a costruire l'azione con un insistito possesso palla. Il lancio di Caporale per Pierno finisce fuori misura

1' La gara è iniziata

Virtus Francavilla-Messina, il primo tempo

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Virtus Francavilla col classico completo a strisce biancazzurre, pantaloncini e calzettoni bianchi; Messina in completo rosso con inserti gialli

Entrambe le squadre sono scese in campo per il consueto riscaldamento pre-partita, sotto la pioggia. Sorpresa tra i biancazzurri: sarà Patierno a partire da titolare, al posto di Perez e al fianco di Maiorino. Titolare anche Delvino in difesa, al posto di Idda.