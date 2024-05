Virtus Francavilla, gli orari delle sfide playout contro il Monopoli

La Lega Pro ha reso noti gli orari delle gare di playout in programma domenica 12 maggio (gara di andata) e domenica 19 (gara di ritorno). Agli spareggi per la permanenza in Serie C prenderà parte anche la Virtus Francavilla, che sarà impegnata contro il Monopoli.

I biancazzurri, domenica 12, ospiteranno i biancoverdi alla Nuovarredo Arena alle ore 18:00, mentre una settimana dopo saranno di scena allo stadio Veneziani per il secondo atto fissato per le 20:30. Stessi orari per l'altro confronto del girone C tra Potenza e Monterosi (andata in casa dei laziali, ritorno in Basilicata).