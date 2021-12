Serie C/C: Virtus Francavilla-Monterosi, la cronaca testuale della gara

Serie C Girone C

Alla Nuovarredo Arena la Virtus Francavilla affronta il Monterosi, nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Tra le due squadre non c'è alcun precedente, e dunque si tratta di un confronto inedito. I biancazzurri sono attualmente all'ottavo posto della classifica, a quota 24 punti; i laziali invece sono quintultimi con 16 punti.

La Virtus Francavilla è reduce dal pareggio per 2-2 a Campobasso, e tra le mure amiche hanno incassato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta); il Monterosi invece non vince dal 17 ottobre e nelle ultime tre gare ha ottenuto 3 pareggi contro Juve Stabia, Vibonese e Catanzaro.

Di seguito le probabili formazioni:

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso, Enyan; Maiorino, Perez. All. Taurino.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Tartaglia, Mbende, Piroli; Verde, Di Paolantonio, Parlati, Adamo, Cancellieri; Buglio, Polidori. All. Menechini.