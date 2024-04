Virtus Francavilla, cosa serve per disputare i playout

Il pareggio per 1-1 contro la Juve Stabia non ha ancora chiuso i discorsi in casa Virtus Francavilla per quel che riguarda l'accesso ai playout. I biancazzurri infatti, penultimi a quota 34 punti, non hanno ancora la certezza di poter prendere parte agli spareggi per la salvezza, al netto della classifica: con una partita ancora da giocare il Monterosi, staccato dai pugliesi di un solo punto, potrebbe compiere ancora in sorpasso e considerando i risultati dagli altri campi si potrebbe materializzare la retrocessione diretta in Serie D (tra quintultima e penultima o quartultima e terzultima ci deve essere un distacco di massimo otto punti per giocare i playout).

La Virtus Francavilla nell'ultima giornata dovrà affrontare il Potenza allo stadio Viviani, sabato 27 aprile (ore 18:30): i rossoblù matematicamente non sono ancora salvi e per essere sicuri di tagliare il traguardo senza aspettare risultati dagli altri campi dovrebbero vincere. Il club della Città degli Imperiali, per accedere ai playout dunque, devono almeno pareggiare indipendentemente da quello che farà il Monterosi contro il Foggia; in caso di sconfitta a Potenza, i pugliesi andrebbero a disputare gli spareggi in caso di contemporaneo pareggio o sconfitta del Monterosi.

Se la Virtus avrà accesso ai playout, c'è la probabilità che dovrà giocarsi la permanenza in Serie C contro il Monopoli (che sarà impegnato in casa contro il Messina già salvo), ma oltrei ai biancoverdi, Potenza e Monterosi, sono coinvolte nella corsa anche Turris e Catania: gli incastri tuttavia sono molteplici e complicati, l'obiettivo di Juan Monteagudo e compagni è quello di raccogliere il massimo dall'ultima trasferta della regular season senza fare calcoli.