Virtus Francavilla, contro la Juve Stabia la priorità è blindare il quinto posto

Un successo da ritrovare per uscire da un momento non semplice e, soprattutto, blindare il quinto posto in classifica che sarebbe un bel piazzamento in vista dei playoff. La Virtus Francavilla non vince da otto partite, andandoci di nuovo vicino contro il Foggia che però al fotofinish ha colto il 2-2 finale: un risultato amaro, maturato ancora una volta in rimonta, negli ultimi minuti di gara (come accaduto contro Paganese e Campobasso) preceduto da una prestazione tutto sommato buona. Ora bisognerà finire al meglio il cammino in regular season uscendo dalla sfida contro la Juve Stabia di domenica 24 aprile (allo stadio Menti, ore 17:30) con un buon risultato.

Al momento la Virtus Francavilla è quinta a quota 56 punti, tanti quanti quelli del Monopoli: per avere la certezza di confermare tale posizione i biancazzurri dovranno vincere contro la formazione campana; in alternativa basterebbe un pareggio contemporaneo a quello del Monopoli o ad una sconfitta dei biancoverdi. La Virtus finirebbe quinta anche perdendo, a patto però che lo stesso Monopoli vada ko nel duello contro la Fidelis Andria. Ad essere decisivo è il bilancio degli scontri diretti stagionali favorevole al club della CIttà degli Imperiali (3-1 alla Nuovarredo Arena, 0-0 allo stadio Veneziani).