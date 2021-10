Virtus Francavilla, solidità e carattere contro il Taranto. Il tecnico Taurino: "La squadra continua a crescere"

I biancazzurri hanno infilato il terzo risultato utile di fila confermando i passi in avanti delle ultime settimane. L'allenatore Roberto Taurino non può che essere contento

Solidità e carattere, con dei progressi che piano piano stanno diventando sempre più evidenti. Contro il Taranto la Virtus Francavilla ha ottenuto uno 0-0 al termine di una prova per larghi tratti convincente, dove i biancazzurri hanno tenuto il pallino del gioco costruendo diverse occasioni sia nel primo tempo (dove Pasquale Maiorino ha calciato un rigore sulla traversa) che nella ripresa, dove sulle imbucate di Roberto Pierno e Francesco Carella si è fatto trovare pronto il portiere Niccolò Chiorra. Una manovra diventata col passare del tempo più fluida e i molti duelli individuali vinti in fase di non possesso (nonostante siano arrivati dei rischi sulle transizioni degli avversari) sono stati degli ottimi spunti che ha regalato la gara. E così i biancazzurri hanno ottenuto il terzo risultato utile consecutivo, dopo le vittorie contro Monopoli e Potenza, arrivando a quota 13 punti in classifica assieme a Turris e lo stesso Monopoli; e questa, inoltre, è stata la seconda gara di fila dove la difesa è rimasta imbattuta.

Non può che essere contento il tecnico Roberto Taurino, dunque. Sulla prova dei suoi ha detto:

"Tutta la squadra sta avendo una grande crescita. Tutto sommato sono soddisfatto della partita che abbiamo fatto, dopo aver concesso i primi diciassette minuti al Taranto ci siamo ripresi e abbiamo tenuto bene il campo sfruttando anche il palleggio. Sono state create tante situazioni, le occasioni migliori loro le hanno avute sui calci piazzati dove possono fare bene per via della loro fisicità. Mi è piaciuta la personalità che ci hanno messo i ragazzi".