Virtus Francavilla, Taurino: "Contro il Monopoli serve sfoderare una grande prestazione"

Il tecnico dei biancazzurri ha presentato la sfida alla Nuovarredo Arena (ore 14:30) di domenica 26 settembre, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C

Aria di derby pugliese per la Virtus Francavilla, attesa dall'esame contro il Monopoli alla Nuovarredo Arena, domenica 26 settembre (alle ore 14:30). I biancazzurri vogliono riscattare la sconfitta di Messina cercando di ritrovare dei punti fondamentali: la sfida della quinta giornata del campionato di Serie C non sarà semplice, di fronte ci sarà la formazione biancoverde capolista assieme al Bari guidata dall'ex di turno, Alberto Colombo. Il tecnico della Virtus Francavilla Roberto Taurino ha caricato i suoi e presentato la gara nella conferenza stampa di vigilia.

Sull'importanza della partita: “Per noi è una partita importante, come tutte le altre. Vale tre punti questa gara. Veniamo dalla trasferta di Messina che ci ha lasciato l'amaro in bocca, vogliamo tornare a fare punti. Affrontiamo una squadra molto compatta, dove tutti lavorano su entrambe le fasi e che è dotata di un rigore tattico incredibile. Il Monopoli rende la partita difficile a tutti. Dobbiamo sfoderare una grande prestazione per portare a casa un buon risultato".

Sul cinismo della squadra: "Dobbiamo essere più lucidi in alcune scelte, avere un solo pensiero quando si arriva negli ultimi metri. Per fare gol bisogna scegliere subito l'opzione eseguendola al meglio. Su questo possiamo migliorare. Sicuramente per quelllo che finora stiamo creando stiamo realizzando poco, e dall'altro canto per quello che stiamo concedendo stiamo subendo troppo. Il gol contro il Messina mi ha fatto arrabbiare tanto, la squadra era schierata. Dobbiamo migliorare in tutte le situazioni per un percorso piacevole".

Sulle condizioni della rosa: "Speriamo di recuperare un po' di persone, stiamo avendo qualche defezione di troppo anche se non piace lamentarmi delle assenze. Dovremmo aver recuperato Franco, Toscano dovrebbe andare per la prima volta in panchina".