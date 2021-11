Serie C/C: Virtus Francavilla-Turris, la cronaca testuale dell'incontro: ecco le formazioni ufficiali

Serie C Girone C

Alla Nuovarredo Arena Virtus Francavilla e Turris si sfideranno nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. I padroni di casa finora non hanno perso tra le mura amiche, avendo raccolto quattro vittorie e due pareggi; due i successi consecutivi negli ultimi due turni, contro Latina e Picerno. Gli ospiti invece sono in serie positiva da tre gare, dove sono usciti vincitori contro Juve Stabia, Monterosi e Catanzaro.

Due i precedenti tra le due formazioni giocati nella Città degli Imperiali, entrambi vinti dalla Virtus Francavilla: lo scorso anno, col risultato di 3-1 e nella stagione 2015/2016, quando militava nel campionato di Serie D, Girone H (2-1 il finale).

Di seguito le formazioni ufficiali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) Nobile; Idda. Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Maiorino, Ekuban. All.Sportillo (Taurino squalificato).

TURRIS (3-4-3) Perina; Esempio, Lorenzini, Varutti; Finardi, Tascone, Franco, Zanoni; Giannone, Santaniello, Leonetti. All.Caneo.