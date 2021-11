Virtus Francavilla, domenica c'è la Turris: in casa i biancazzurri hanno sempre vinto

Esame Turris per la Virtus Francavilla, reduce da due vittorie consecutive racimolate contro Latina e Picerno. Domenica 21 novembre, alla Nuovarredo Arena, ci sarà la sfida alla formazione campana, una delle rivelazioni del girone C della Serie C. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16.00. Non si tratta di un confronto inedito, visto che le due compagini si sono già affrontate finora per quattro volte in totale, coi biancazzurri che sono usciti vincitori dalle due partite giocate tra le mura amiche.

Il faccia a faccia più recente è datato 30 gennaio 2021. La Virtus Francavilla riuscì ad imporsi per 3-1, in una gara molto vivace: sul finale del primo tempo a portare sul 2-0 i padroni di casa furono le reti di Federico Vazquez su rigore (42') e di Nicola Ciccone (44'). Ad accorciare le distanze al 62' ci pensò l'attaccante Fabio Longo, entrata proprio nella ripresa ma, su una ripartenza letale all'85', Federico Zenuni si inventò un delicato cucchiaio che chiuse definitivamente la contesa.

il 13 dicembre 2015 invece ci fu il primo match tra le due squadre, nella sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Anche quella fu una partita movimentata fin dalle prime batutte, con la rete della Virtus Francavilla firmata da Andrea Risolo dopo appena un minuto e lo sfortunato autogol di Gerardo Masini al 5' che ristabilì l'equilibrio. Alla fine però ci pensò un pregevole calcio di rigore realizzato da Marian Galdean (86') a regalare i tre punti alla formazione della Città degli Imperiali.