Serie D 2023/2024, domenica 3 settembre parte il campionato

Il campionato di Serie D 2023/2024 prenderà il via domenica 3 settembre. Questa la comunicazione ufficiale della FIGC, che ha chiarito come la regular season finirà il 5 maggio 2024. Il torneo dedicato alla Juniores Nazionale inizierà domenica 16 aprile per poi terminare il 20 aprile 2024; per quanto riguarda la Coppa Italia Serie D; la data di inizio della competizione è stata fissata al 27 agosto, con lo svolgimento del primo turno.

Al massimo campionato dilettantistico prenderà parte il Fasano come rappresentante della provincia di Brindisi. In questi giorni la società biancazzurra è al lavoro per pianificare il futuro.