Serie D 2023/2024, girone H all'insegna della Puglia: undici squadre al via

Il prossimo girone H della Serie D sarà di marca pugliese. Le squadre della regione aventi diritto all'iscrizione del campionato 2023/2024 ammontano a ben undici. Oltre a Fasano, Bitonto, Team Altamura, Gravina, Nardò, Casarano, Barletta e Martina, ci sono delle new entry che si aggiungono alla lista. Non ci saranno più il Brindisi, promosso in Serie C, e il Molfetta, retrocesso in Eccellenza.

Dalla terza serie è scesa la Fidelis Andria, che ha terminato il campionato all'ultimo posto, mentre il Manfredonia (grazie allo spareggio dell'Eccellenza pugliese) e il Città di Gallipoli (tramite i playoff nazionali) sono le neopromosse. Da seguire la situazione legata al Nardò, che presenterà la domanda di ripescaggio in Serie C.