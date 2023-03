Brindisi, prova di forza contro l'Afragolese: i biancazzurri vincono 4-0

Squadra in casa

Dopo il pareggio interno contro il Team Altamura, il Brindisi è tornato al successo grazie ad una prova convincente andata in scena allo stadio comunale Ascarelli; la formazione guidata da Ciro Danucci ha rifilato un 4.0 all'Afragolese. Gli ospiti hanno sbloccato la gara al 18', quando è andato a segno Santoro; a seguire il raddoppio nel finale di frazione firmato da Opoola (41'). Ancora l'attaccante classe 2004, in apertura di secondo tempo, precisamente al 49', ha siglato la sua doppietta toccando quota 6 reti in campionato. I biancazzurri hanno continuato a spingere e al 66' hanno calato il poker con D'Anna. Il Brindisi, al quarto risultato utile di fila, è salito a quota 47 punti.