Serie D, Bisceglie-Brindisi: ecco chi dirigerà l'incontro

Il Brindisi è a caccia di ulteriori punti per avvicinarsi all'obiettivo salvezza: la prossima tappa del cammino dei biancazzurri passerà allo stadio Ventura, contro il Bisceglie (domenica 10 aprile, ore 15:30). A dirigere l'incontro sarà Fabrizio Carsenzuola della sezione di Legnano, coadiuvato dagli assistenti Matteo Siracusano della sezione di Sulmona e Pierpaolo Carella della sezione di L'Aquila.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

