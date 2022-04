Serie D, Brindisi: testa a Bisceglie. In vendita biglietti per il settore ospiti

Il Brindisi è concentrato nel preparare l'importante trasferta sul campo del Bisceglie di domenica 10 aprile, allo stadio Ventura (ore 15:30). I biancazzurri cercheranno di proseguire nel loro bel periodo di forma per accumulare altri punti in chiave salvezza: la squadra si è allenata nella mattinata di oggi, svolgendo degli esercizi di natura tecnica-tattica e concludendo il tutto con delle partite a campo ridotto; la ripresa è fissata per domani pomeriggio. Ed intanto la società biancazzurra ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il match di domenica.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che i ticket per il settore ospiti del "Ventura" per assistere al match Bisceglie-Brindisi di Domenica 10 Aprile alle 15.30 sono acquistabili online collegandosi al seguente link: https://www.vivaticket.com/.../serie-d-bisceglie.../179310