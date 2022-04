Brindisi inarrestabile: battuto anche il Bisceglie per 2-0

Il Brindisi non si ferma e centra un'altra vittoria pesante nella corsa verso la salvezza. Gli uomini guidati da Nello Di Costanzo hanno infatti battuto per 2-0 il Bisceglie, allo stadio Ventura. Ad andare a segno, nelle prime battute di gara, è stato l'attaccante Meneses che è arrivato a quota 3 reti nella stagione in corso; mentre a firmare il raddoppio ci ha pensato a 40' Badje, arrivato al settimo centro stagionale.Nel finale di gara un esplulso per parte, Rubino per i padroni di casa e Rekik per gli ospiti; il Brindisi tocca così quota 40 punti, salendo all'undicesimo posto in classifica.

BISCEGLIE: Martorel, Farinola (D’Angelo 1’ st), Liso (Barletta 1’st), Ferrante (Crisci 40’st),Tuttisanti, Coletti (Coria 25’ st), Urquiza,Acosta, Rubino, Marino (Izco 1’ st), Gonzalo.

A DISPOSIZIONE: Zinfollino, Izco, D’Angelo,Crisci, Sandomenico, Barletta, Camporeale,Fucci,Coria.

ALLENATORE: Danilo Rufini

BRINDISI: Cavalli, Meneses (Rekik 41’st), Triarico (Silvestro 37’ st), Badjie (De Luca 34’st),Galdean, Zappacosta (Trovè 40’st),Esposito,Spinelli, Moi,

Morleo, Majore.

A DISPOSIZIONE: Cervellera, Silvestro, De Luca, Rekik,Semeraro, Trovè, Alfano, Lopez, Colaci.

ALLENATORE: Nello Di Costanzo.

MARCATORI: Meneses 10’ pt (BR), Badjie 40’ pt (BR)

AMMONITI: Urquiza 12’pt (BI), Gonzalo 29’ pt (BI), Galdean 2’ st (BR), Esposito 11’ st (BR), Cavalli 27’ st (BR), Triarico 37’st (BR),

ESPULSI: Rubino 33’ st (BI), Rekik 50’ st(BR)

RECUPERO 1 TEMPO: 2’.

RECUPERO 2 TEMPO: 5’.