Fasano corsaro a Bisceglie: vittoria importante per 4-3

Allo stadio Ventura il Fasano mette in scena una prova di carattere e strappa una vittoria pesante sul Bisceglie, nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Il primo tempo è letteralmente scoppiettante: Lorusso, all'8', porta in avanti i padroni di casa su suggerimento di Acosta,all'11' il Fasano replica con Capomaggio, abile a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il ritmo della gara è altissimo, Capomaggio va di nuovo in rete ma viene tutto annullato per un fuorigioco di Corvino; susccessivamente Coletti porta in vantaggio i suoi direttamente da un calcio di rigore, assegnato per fallo di Calabria su Farinola. Il Fasano non si perde d'animo e nel finale di frazione ribalta l'esito dell'incontro: sale in cattreda Prado, che prima insacca il pallone di testa su un corner battuto di Corvino (40') e poi fa tris sempre di testa e sempre dopo un calcio d'angolo (43').

Nel secondo tempo Sosa sfiora il poker, mentre Suma nega il gol del pareggio ad Acosta respingendo un colpo di testa. Per gli ospiti si fa vedere in avanti Calemme, che lascia partire un insidioso diagonale respinto da Martorel. Il Bisceglie ristabilisce l'equilibrio con un rocambolesco autogol all'85', ma Sosa grazie ad un forte destro sigla il definitivo 4-3 (93'). Il Fasano inanella il quinto risultato utile di fila e sale al quinto posto in classifia a quota 27 punti.