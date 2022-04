Brindisi, alla ricerca dello sprint salvezza nel mese di aprile

Il mese di aprile sarà fondamentale per la corsa salvezza del Brindisi. Gli uomini guidati da Nello Di Costanzo, reduci dal pareggio in rimonta per 2-2 sul campo del Team Altamura, vogliono continuare ad alimentare il trend positivo delle ultime gare, dove sono arrivate ben cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sarà un mese cruciale, insomma, per portare a casa punti per l'obiettivo prefissato.

Domenica 3 aprile allo stadio Fanuzzi i biancazzurri ospiteranno il Gravina, mentre domenica 10 saranno di scena allo stadio Ventura per affrontare il Bisceglie; giovedì 14 aprile sarà la volta della sfida casalinga alla Casertana, seguita da un altro derby pugliese, quello col Nardò allo stadio Giovanni Paolo II (24 aprile).